Diables Rouges - Domenico Tedesco : "L'Allemagne, c'est un test face à une grande nation... je veux voir de la bravoure"

Après son saut (réussi) dans le grand bain face à la Suède, Domenico Tedesco va coacher mardi soir les Diables Rouges pour la deuxième fois, lors d'un match amical en Allemagne, à Cologne.

"Pour moi, c’est très tôt pour revenir coacher en Allemagne. Si j’avais pu choisir, j’aurais préféré que cela arrive plus tard. D’un autre côté, c’est un bon test. Je suis Allemand. Ma vie est ici, ma famille est ici. Il y aura certainement des émotions. Mais je ne dois pas prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, pas aux Allemands non plus. Vous savez, je trouve qu’on accorde trop d’importance à l’entraineur, ce sont les joueurs qui font le travail sur le terrain. On a gagné 0-3 en Suède, mais j’aurais effectué le même travail si on avait perdu par exemple. Je suis simplement heureux d’être là et d’affronter l’Allemagne avec notre équipe qui est forte également", introduit le coach italo-allemand.

"Après la Suède, on a essayé de mettre directement le focus sur ce match. La victoire n'a rien changé pour ce deuxième match. La Suède était un bon match, une bonne première étape, mais ça s'arrête là. Quand on joue pour la Belgique, on veut toujours aller chercher un succès. Ca a du sens d’affronter des grandes nations. D’abord car c’est ce que veulent les joueurs. Beaucoup m’ont dit qu’ils voulaient jouer, qu’ils ne voulaient pas sortir de l’équipe. Parfois, c’est important de jouer des équipes plus ‘petites’ pour travailler plus facilement certains aspects", poursuit-il.