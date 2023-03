Diables Rouges : Domenico Tedesco abat déjà sa cinquième carte… et c’est la plus importante

Les contours sont dessinés, il reste maintenant à abattre une carte majeure, celle qui se déroule sur le terrain et non plus dans les coulisses. Le passage périlleux finalement de la théorie à la pratique. Une défense à 3 ou à 4 ? Quelle parité entre les 'jeunes' et les 'vieux' ? Osera-t-il prendre des risques en alignant, par exemple, Roméo Lavia et Amadou Onana ensemble ? Un attaquant ou deux ? Les interrogations sont nombreuses, difficile de deviner les noms qui seront couchés sur la première feuille de match de Domenico Tedesco à la tête des Diables Rouges. Les joueurs ont régulièrement parlé de récupération haute durant les interviews de ce rassemblement à Tubize. Un premier indice sur la manière de jouer.

Six semaines pour préparer le tout, une petite semaine avec les joueurs : le challenge est rude. Le temps de préparation a été extrêmement court, mais les résultats devront idéalement arriver rapidement. A commencer par ce déplacement en Suède vendredi soir...