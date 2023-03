Diables Rouges - Domenico Tedesco a faim de victoires : " J’ai un plan, mais je ne vais pas vous le dévoiler"

A un peu plus de 24 heures du match qualificatif pour l'Euro 2024 entre la Suède et les Diables Rouges, l'entraineur de notre équipe nationale, Domenico Tedesco, s'est présenté face à la presse.

"La Suède, c’est une équipe très forte. Je connais des joueurs, ils ont énormément de qualités, sur le terrain et sur le banc. Je ne sais pas si ce sera notre plus gros concurrent. Je ne sais pas si on sera plus fort que durant les derniers mois. C’est très difficile de parler du passé ou de comparer l’équipe aujourd’hui", introduit le coach des Diables.

"Je savais que j’aurais peu de temps pour discuter avec les joueurs. Je veux gagner des matches, j’ai faim de victoires. Les joueurs se sentent bien, l’atmosphère est bonne. Je suis heureux d’être là et de commencer ce challenge. J’ai un plan, mais je ne vais pas vous le dévoiler. Ce qui m’a surpris chez ce groupe ? En trois sessions sur le terrain, j’ai vu une intensité incroyable, même venant des jeunes joueurs. 4 jours ensemble, c'est très peu. Mais ça doit être suffisant, on n'a pas le choix. La défense à 3 est le système utilisé depuis longtemps chez les Diables. Mais plusieurs joueurs évoluent dans une défense à 4. Il faut tenir compte de tous les éléments avant de prendre une décision", poursuit-il.

Et d'ajouter : "Mon but n’est pas de vous surprendre, juste d’avoir un bon impact, de créer une bonne atmosphère avec mon staff. Je veux que les joueurs se sentent bien. Je ne vous demande pas de la patience, tout le monde sait que ça prendra un peu de temps de mettre les choses en place. Ca prend du temps, même s’ils travaillent très fort. Je ne peux pas influencer les attentes, je dois simplement les accepter. Je suis heureux d'être là et impatient de débuter ce premier match."