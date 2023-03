Diables Rouges - Dodi Lukebakio, brillant en Suède : "J'ai longtemps attendu ce moment, mais je peux faire encore mieux !"

"Face à l’Allemagne, ce sera un match très spécial pour moi. Je connais le stade de Cologne. C’est un match important car tout est nouveau pour nous. On a beaucoup de nouveaux joueurs, on doit profiter du match pour améliorer des choses. Notre adversaire possède des grands talents, c’est une grande nation du foot. Ils préparent aussi une nouvelle génération. Notre coach connait bien l’Allemagne, on verra comment on peut les battre. Je ne pense pas qu'on va prendre ce match comme un amical. C’est ma cinquième saison en Allemagne, il y a pas mal de joueurs que je connais. Mais ça reste un match comme un autre. Il va falloir reproduire la performance de vendredi, c’est l’exigence du haut niveau", poursuit-il.

Il a ensuite été questionné sur son passage à Anderlecht. "Quand on grandit, on apprend à comprendre les choses. Je ne regrette pas de ne pas avoir explosé au RSCA. J’ai appris beaucoup dans ce club. J’aurais voulu y montrer plus de choses car c’est mon club de cœur. Cette situation m’a forgé mentalement, ça m’a aidé. J’arrive maintenant à rester positif, à continuer de travailler. Il faut toujours garder les pieds sur terre dans le foot", conclut Lukebakio.