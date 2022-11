Diables Rouges : Denayer et Lukaku absents, Vertonghen et Thorgan Hazard reprennent l'entrainement

Belgique - Egypte, J-1. Après l'entrainement étonnant de mercredi, les Diables Rouges se sont entrainés (juste après un gros passage nuageux) ce jeudi au Jaber Al-Ahmad International Stadium, le stade où ils affronteront amicalement les Egyptiens vendredi à 18H00 (16H00 heure belge).

Durant la séance d'entrainement du jour, on a pointé trois absents : Koen Casteels (malade depuis mercredi), Romelu Lukaku (pas encore rétabli) et Leandro Trossard (il a reçu un coup et ne sera pas aligné contre l'Egypte). Pas de trace de Jason Denayer. Un léger souci physique, aux adducteurs apparemment, après l'entrainement de mercredi, son premier avec les Diables durant ce rassemblement. Retour par contre de Thorgan Hazard et Jan Vertonghen. Hormis pour Denayer, il s'agit de joueurs dont le sélectionneur national avaient parlé durant la conférence de presse du jour.

Vendredi, les Diables Rouges reviendront au Jaber Al-Ahmad International Stadium. Pour le match cette fois donc.