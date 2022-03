Diables Rouges : Dedryck Boyata manque l'entrainement, Davy Roef rappelé

Vingt-cinq Diables Rouges ont pris le chemin de l'entraînement mercredi à Tubize à trois jours du match amical en Irlande. Jérémy Doku et Dedryck Boyata étaient absents tandis que Thorgan Hazard et Matz Sels étaient de retour. Contraint de quitter le groupe mardi à cause d'une blessure, Koen Casteels a été remplacé par Davy Roef.