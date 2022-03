Diables Rouges : composez votre onze pour débuter face à l’Irlande !

Ce samedi en fin d’après-midi (18h), les Diables rouges affronteront l’Irlande à Dublin en match amical. Une rencontre pour laquelle Roberto Martinez a sélectionné 27 joueurs ayant moins de 50 caps avec l’équipe nationale. Exit les habituels Courtois, Witsel, Hazard et De Bruyne. L’occasion pour les plus jeunes de montrer de quoi ils sont capables, et pour le staff des Diables de préparer l’avenir, petit à petit.

Notons que Koen Casteels, blessé a quitté la sélection. Mignolet, papa pour la deuxième fois rejoint l’équipe un peu plus tard. Un petit nouveau aussi à signaler Siebe Van Der Heyden, le joueur de l'Union. Et des revenants comme Januzaj et Mangala.

RTBF. be/sport vous propose de vous mettre dans la peau du coach fédéral Roberto Martinez et de partager votre équipe idéale face aux Irlandais. A vous de jouer !