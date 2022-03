Diables Rouges : "Ce n'est pas d'un coup de baguette magique qu'on intègre des joueurs dans une équipe nationale" selon Alex Teklak

Si Roberto Martinez a sorti Alexis Saelemakers après la première mi-temps pour manque de rythme, sa prestation n'a pas totalement convaincue nos consultants. Pour Alex Teklak, le joueur de l'AC Milan a fait un bon début de match, mais il est trop frivole. "Martinez l'a puni car il doit faire des efforts dans le replacement même s'il a de superbes qualités techniques. Je ne suis pas sûr que cette place soit faite pour lui, il avait l'air déconnecté de l'équipe."

Selon Pascal Scimè, le manque de temps de jeu dans son club peut également jouer. "On peut s'interroger sur cette envie de placer Alexis dans le onze de départ. C'était important de le tester, car c'est un voltigeur, capable de beaucoup de choses sur un terrain. Mais par rapport à ses qualités, la prestation est insuffisante."

Enfin, pour Alex Teklak, "il est difficile de mettre Saelemakers dans une case. Il a un niveau technique imprévisible et est au-dessus de beaucoup de nos internationaux. Il a été formé comme un numéro 10 mais il cherche encore sa place et une certaine stabilité dans son jeu. Il faut avoir de l'indulgence et de la patience envers le joueur même si cette dernière n'est pas illimitée."