Diables Rouges : Brandon Mechele aspire à du temps de jeu pour son retour chez les Diables Rouges

Absent du groupe des Diables Rouges depuis le mois de septembre, Brandon Mechele a fait son retour dans la sélection de Roberto Martinez pour les quatre matches de Ligue des Nations de juin. "J’espère pouvoir grappiller du temps de jeu", a confié le défenseur du Club de Bruges lundi en conférence de presse au centre national du football à Tubize.

Mechele, 29 ans, vit une fin de saison de rêve avec un 5e titre de champion de Belgique avec Bruges, un retour chez les Diables et la fête de son mariage. "C’est vrai que c’est une belle période pour moi pour le moment. Je n’ai pas vraiment d’explication, tout ce que je peux faire, c’est en profiter", a précisé Mechele.

Absent du groupe des Diables depuis le mois de septembre où il n’avait pas eu droit à une seule minute contre l’Estonie, la Tchéquie et le Bélarus, le défenseur central espère cette fois recevoir sa chance.

"Pour ce faire, je dois avant tout me montrer à l’entraînement. Il y a de la concurrence avec des joueurs plus expérimentés que moi mais j’ai de l’ambition. Je sais que l’on ne parle pas beaucoup de moi mais c’est le cas depuis le début de ma carrière et j’ai l’habitude. C’est un honneur pour moi d’être sélectionné. Je viens pour jouer et j’espère que ce sera le cas."

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Club de Bruges, Mechele ne pense pas à un éventuel transfert. "J’ai joué toute ma carrière à Bruges et mon envie est de prolonger mais je n’ai encore rien entendu de la part du club. J’ai déjà gagné cinq titres tout comme Mats (Rits, ndlr.) et Hans (Vanaken, ndlr.) et nous sommes en train d’écrire l’histoire. J’espère que la prochaine saison ne sera pas ma dernière avec Bruges."