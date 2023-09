Diables rouges : Bousculée par l’Azerbaïdjan, la Belgique s’en sort grâce à un but chanceux de Carrasco

Un poteau de Trossard, un sauvetage miraculeux de Theate

Sur une pelouse de la Dalga Arena en mauvais état, la Belgique fait circuler le ballon de manière moins fluide que d’habitude lors des premières minutes de la rencontre. Cela n’empêche pas Romelu Lukaku et Leandro Trossard de combiner idéalement pour que l’ailier d’Arsenal frappe sur le poteau (5e).

Pas le temps de se réjouir de cette première énorme occasion que c’est au tour de l’Azerbaïdjan de se montrer menaçant. Wout Faes s’emmêle les pinceaux en défense et permet à Isayev de se présenter face à Koen Casteels. Le remplaçant de Thibaut Courtois repousse la tentative adverse avec brio mais est encore au sol lorsque Mahmoudov reprend en un temps vers le but. Heureusement, Arthur Theate veille au grain et empêche magistralement les Azéris de prendre l’avantage avec un superbe tacle défensif (7e).