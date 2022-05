Diables Rouges : Axel Witsel veut encore jouer 3 ans

Enfin, Axel, du haut de ses 120 caps a couvert d'éloges son équipier Thibaut Courtois. "Je n'ai pas regardé totalement la finale de ligue des champions mais on connait Thibaut. Il a simplement confirmé ce qu'il sait faire. Je ne suis pas surpris. Il fait des arrêts que d’autres ne font pas. Il est toujours cool, et il est incroyable à la relance, au pied...il a beaucoup progressé. Aujourd'hui on peut dire que c’est le meilleur tout simplement. S'il peut gagner le Ballon Or ? Je ne sais pas car pour un gardien c'est compliqué de décrocher ce prix (ndlr : le seul gardien Ballon d'Or c'était Lev Yachine en 1963). Sincèrement Benzema a été extraordinaire cette saison et il le mérite."

Quant aux petits nouveaux du groupe des Diables (Openda et Onana), Axel les découvrira en chair et en os lors de ce rassemblement. "Rien qu'en saluant Onana tout à l'heure...on voit que c'est costaud ! Non sérieusement, je ne sais pas si c'est mon remplaçant naturel mais cela fait plaisir d'avoir ces jeunes avec nous. C'est un vent de fraîcheur et on aura besoin de joueurs comme ça dans les années qui viennent. "