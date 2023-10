Diables Rouges, Autriche-Belgique : un duel pour la première place du Groupe F (direct vidéo 20h15)

Les Diables Rouges se déplacent à Vienne pour y défier l’Autriche en match de qualification pour l’Euro 2024. Cette rencontre entre les deux premiers du Groupe F a des allures de finale. L’éventuel vainqueur prendra une option sur la première place.



Ce duel est à suivre en direct vidéo sur La Une, Auvio et www.rtbf.be/sport à partir de 20h15.



L’Autriche et la Belgique, qui s’étaient quittées dos à dos à Bruxelles, comptent 5 rencontres et 13 points. Les deux équipes partagent la même ambition se qualifier et finir en tête du groupe. Das Team et les Diables vont s’affronter pour la 16e fois et les chiffres penchent clairement en faveur des Autrichiens avec 9 victoires. Un bilan à nuancer puisque le dernier succès autrichien remonte à… 1959. Depuis, notre sélection est invaincue (2 victoires et 4 partages).



Pour ce match capital, les Burschen sont privés de David Alaba leur capitaine. Côté belge, on déplore les absences de Thibaut Courtois (ligaments croisés) et Leandro Trossard. Par contre Domenico Tedesco peut compter sur un Romelu Lukaku, épanoui à la Roma et en pleine confiance.