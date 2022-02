Diables Rouges : Anthony Barry rejoint le staff de Roberto Martinez

La Fédération irlandaise de football (FAI) a annoncé vendredi qu’Anthony Barry, adjoint de Stephen Kenny à la tête de l’équipe nationale d’Irlande, allait rejoindre le staff technique de Roberto Martinez chez les Diables Rouges. Quelque temps après l’arrivée de Thomas Vermaelen, le staff belge se complète avec l’Anglais qui est aussi entraîneur adjoint à Chelsea.

"Je ne pouvais pas laisser passer l’opportunité de rejoindre la Belgique et ainsi prendre part à la phase finale de la prochaine Coupe du monde", a lancé le technicien anglais de 35 ans, qui a joué en League One à Yeovil Town entre 2005 et 2007. Barry combinait jusqu’alors son rôle dans le staff irlandais avec celui qu’il a à Chelsea, c’est désormais ce qu’il fera entre le club anglais et l’équipe belge. La première mission de Barry avec la Belgique sera un match amical contre l’Irlande à l’Aviva Stadium le samedi 26 mars.

L’Union belge n’a pas encore communiqué à propos de l’arrivée du nouvel adjoint.