Diables Rouges - Amadou Onana : "Je veux montrer pourquoi je suis ici"

Sa sature est imposante (1m95). Son phrasé net et précis. Il se dégage d'Amadou Onana une maturité énorme, alors que le Lillois n'a que 21 ans. Pour son premier contact avec les Diables Rouges, il avait déjà tapé dans l'oeil de Witsel qui avait souri en le saluant. "Lui c'est du costaud", avait dit Axel. Onana répond "oui, j'ai vu qu'il avait dit cela (rires)...c'est dû à ma taille mais j'ai déjà parlé beaucoup avec Axel qui est là pour aider les jeunes". Comment se sont déroulé les premiers entrainements pour ce gaillard taillé dans le roc ? "J'ai été super bien accueilli. ce sont des gars cool et leur accueil a été chaleureux."

Impressionné ? "En toute humilité,... non. Car je sais que ce groupe de joueurs est de renommée, avec des qualités extraordinaires. C’est le plus haut niveau européen. Et je me réjouis d'apprendre au contact de ces joueurs d'expérience. A l'entraînement ça va très vite, la justesse technique est incroyable. Je suis heureux d’être là et de donner le meilleur de moi-même, pour ne rien regretter. Et montrer pourquoi je suis ici."