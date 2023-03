Diables rouges : Amadou Onana est bien le futur (capitaine) de notre équipe nationale

Inconnu (on exagère volontairement) au bataillon il y a neuf mois encore (premières minutes de jeu le 3/6/2022 : Pays-Bas-Belgique), à peine âgé de 21 ans, et seulement titulaire à quatre reprises pour la Belgique, Amadou Onana a terminé le match contre la Mannschaft avec le brassard de capitaine autour du bras.

Anecdotique ? Oui et non. Certes Kevin De Bruyne quittait le terrain, et ni Romelu Lukaku ni Jan Vertonghen ni Thibaut Courtois n’y étaient plus. Mais la portée symbolique de cette décision du nouveau sélectionneur Domenico Tedesco reste forte : le colosse d’Everton fait dorénavant partie, si pas des "cadres" de notre équipe nationale, en tout cas des valeurs sûres, et des leaders.

Entretien vérité avec le numéro 6 des Diables rouges.