Nouveau Mentor, premiers entraînements, premiers matchs, début de la campagne qualificative vers l’Euro 2024, début d’une nouvelle Ere pour les Diables rouges.

Tant de choses et de gens ont changé, l’ambiance me paraît bizarre ce matin au Centre national de Tubize. Comme si tous, journalistes et joueurs, étions en attente de la suite. On savait à quoi s’en tenir avant, on ne le sait plus maintenant. "Wait and see" aurait dit Martinez. "Warten Wir es ab" dira Tedesco.