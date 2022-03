Diables rouges – Adnan Januzaj : "Ce serait un rêve de pouvoir disputer trois fois la Coupe du monde"

Adnan Januzaj était titulaire ce mardi soir pour affronter le Burkina Faso en amical avec la Belgique, après avoir disputé le dernier quart d’heure face à l’Irlande. Sa dernière titularisation chez les Diables rouges datait du 6 septembre 2019, c’était face à Saint-Marin. Il était au micro de Pierre Deprez après la rencontre de ce mardi.

Et pour son retour dans le onze de base de Roberto Martinez, Adnan a séduit. Il a même marqué des points en vue du Mondial au Qatar en novembre prochain. Malgré tout, le joueur avait encore faim. "Je suis content. Mais en tant que joueur, j’aimerais toujours avoir plus de temps de jeu."

Il n’est pas encore considéré comme un titulaire indiscutable, mais ne perd pas espoir: "Pas encore, mais j’espère que bientôt si. Le plus important c’est le travail en club, faire le boulot et puis une fois que j’arrive ici en équipe nationale, m’amuser et montrer mes qualités."

Il doit encore et toujours prouver qu’il doit toujours prouver qu’il mérite sa place : "Oui, parce qu’en équipe nationale à chaque fois que je suis venu je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu. Après, les gens savent de quoi je suis capable parce que c’est assez difficile de faire la différence en Espagne, et je le fais pour le moment donc voilà. Le plus important pour un joueur c’est d’avoir des minutes de jeu, avoir la confiance du coach et s’amuser sur le terrain."

Le joueur de la Real Sociedad ne veut pas rentrer dans un débat sur ses prestations passées : "Il faut toujours respecter les décisions du coach en tant que joueur professionnel. Je n’ai jamais eu l’intention de faire mal les choses, on essaie toujours de donner le meilleur de nous-mêmes. Mais il y a des jours meilleurs que d’autres."

Nombreux observateurs considéraient qu’il a marqué des points face au Burkina Faso : "J’espère bien, moi je viens ici pour travailler dur, montrer mes qualités, m’amuser sur le terrain."

Et être à la Coupe du Monde ? : "C’est toujours un souhait, pour chaque joueur, ce serait un rêve de pouvoir disputer trois fois la Coupe du Monde."