Diables rouges : à StoKöln, on a assisté à trois enterrements

D’un seul (ou plutôt double) coup, les lunettes noires qui nous présentaient une réalité et surtout un avenir sombres cèdent la place à des verres teintés jaune rose. L’enthousiasme, le plaisir, la fierté, l’euphorie balayent tous les doutes et boostent notre confiance en l’avenir. Après plus de 3 mois de pessimisme, en l’espace de 4 jours, on est passés de "Rien ne va plus" à "Tout ira bien".

En enterrant la fameuse "Génération dorée", on a applaudi à la naissance de la "Génération douée".

Et même si cette fièvre optimiste est exagérée, prématurée, et partiellement artificielle, elle rend incontestablement les choses plus faciles pour la suite de l’opération "reconstruction".