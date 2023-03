Diables Rouges : 5 chiffres marquants avant le match Suède - Belgique

Vendredi soir (20H45), les Diables Rouges vont lancer leur campagne qualificative pour l'Euro 2024. Une première rencontre qui se tiendra en Suède, à Stockholm. Voici cinq chiffres marquants avant ce duel.

1 : Notre équipe nationale n’a remporté qu’un seul match sur ses six dernières parties officielles à l’extérieur, concédant trois partages et deux défaites. La dernière victoire date de juin 2022 en Pologne (victoire 0-1). Les matches amicaux et en Coupe du monde n’entrent pas dans ce calcul.

3 : Les Diables n’ont pas réussi à marquer dans trois rencontres sur leurs cinq dernières, toutes compétitions confondues. En effet, ils ont marqué un but face à l’Egypte et au Canada. Ils n’ont pas scoré face aux Pays-Bas, au Maroc et à la Croatie. Avant cela, ils avaient trouvé le chemin des filets dans... 49 matches consécutifs, inscrivant 130 buts, soit 2.7 par match.

16 : Il s’agit du 16e choc entre les deux nations. Nous n’avons rencontré les Suédois que quatre fois depuis 1990 (match nul 0-0 en 1990, victoire belge 2-1 durant l’Euro 2000, succès belge 0-2 en amical en 2014 et victoire belge 0-1 à l’Euro 2016).

32 : La Belgique est invaincue dans ses 32 dernières rencontres qualificatives pour un Euro ou un Mondial : 29 victoires et 3 partages. Les Diables sont parvenus à marquer dans chaque rencontre : 119 buts, soit 3.7 buts par match. La dernière défaite belge durant des qualifications remonte au 12 juin 2015 (c'était un vendredi), un revers 0-1 contre le pays de Galles.

70 : Domenico Tedesco va coacher les Diables pour la première fois. Son prédécesseur Roberto Martinez possède le meilleur pourcentage de victoires (70%, soit 56 matches sur 80) et la moyenne du plus grand nombre de buts par rencontre (2.63) dans l’histoire des Diables, hormis les coaches intérimaires.