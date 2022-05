Diables Rouges : 30 Diables Rouges présents à Tubize en attendant Denayer et Courtois

Ce lundi, les Diables Rouges se rassemblaient à Tubize afin de préparer les quatre rencontres de Ligue des Nations. Roberto Martinez attendait donc les 32 joueurs qu’il avait convoqués il y a quelques jours.

Parmi les présences, celle d’Eden Hazard. Le capitaine prendra certainement du temps de jeu lors des quatre matches. Par contre, deux Diables manquaient encore à l’appel. Thibaut Courtois et Jason Denayer sont attendus un peu plus tard dans la soirée. Une présence qui ne devrait pas durer très longtemps. Les deux joueurs viennent faire constater leur blessure et donc leur forfait pour les matches.