Diables Rouges : 25 joueurs à l’entraînement à Bakou, à la veille du match en Azerbaïdjan

Suite du rassemblement des Diables Rouges en ce mois de septembre. Arrivés en Azerbaïdjan, dans la capitale Bakou, jeudi soir (vers 22H), les joueurs coachés par Domenico Tedesco se sont entraînés sur la pelouse de la Dalga Arena ce vendredi midi.

Les 25 joueurs du noyau étaient présents, y compris donc Aster Vranckx, ajouté au noyau juste avant le départ pour ce voyage.

Sur cette même pelouse, les Diables Rouges affronteront l’Azerbaïdjan ce samedi (17H00 heure locale, 15H00 heure belge). Une rencontre comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024. Mardi soir, l’équipe belge sera opposée à l’Estonie au Stade Roi Baudouin.

Les Diables comptent 7 points après trois rencontres et occupent la deuxième position du groupe F, à 3 points de l'Autriche, qui a joué un match en plus. L'Azerbaïdjan et l'Estonie, où la Belgique s'est imposée 0-3, ne possèdent qu'un seul point (lors de leur partage 1-1 le 17 juin à Bakou) après trois rencontres.