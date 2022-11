24 joueurs présents à l'entrainement des Diables Rouges, Meunier et Lukaku absents

A trois jours de débuter leur Coupe du monde 2022, face au Canada mercredi, les Diables Rouges se sont entrainés ce dimanche matin dans leur complexe hôtelier du Salwa Beach Resort, au sud ouest de Doha, à quelques kilomètres seulement de la frontière avec l'Arabie saoudite.

Les quinze premières minutes de la séance étaient, comme presque toujours, accessibles pour les médias. L'occasion de se rendre compte de la présence de 24 joueurs belges. Thomas Meunier et Romelu Lukaku étaient les deux absents. Ils se sont entrainés individuellement à l'intérieur, nous dit-on. On sait l'attaquant belge engagé dans une course afin d'être prêt durant la phase de groupes. Sera-t-il apte à jouer face au Maroc (deuxième match) ou la Croatie (troisième match) ? Impossible de répondre à cette question. Concernant Meunier, pas encore d'informations quant à une éventuelle gêne ou indisponibilité.

La partie 'visible' de l'entrainement ne durant que quinze minutes, les deux joueurs ont peut-être fait leur apparition sur la pelouse après notre départ. C'est ce qui s'est produit avec Lukaku durant la préparation au Koweït.