Diables Rouges : 24 joueurs au premier entrainement... un invité surprise et un absent

Les Diables Rouges en 2023 : épisode 4. Après des rassemblements en mars, juin et septembre, place au quatrième rendez-vous de la formation belge sur la route de l'Euro 2024. Les joueurs coachés par le sélectionneur Domenico Tedesco affronteront l'Autriche, en déplacement à Vienne, le vendredi 13 et la Suède, à domicile au Stade Roi Baudouin, le lundi 16.

On dénombre ce mardi matin 24 joueurs sur la pelouse du camp de base de Tubize. Hormis les appelés et les nouveaux venus, Mandela Keita et Arthur Vermeeren, on pointe aussi la présence inattendue de Luca Oyen. Le médian du Racing Genk est là "uniquement pour l'entrainement", nous glisse-t-on. Le gaucher de 20 ans compte deux apparitions avec les Espoirs. L'absent du jour se nomme Arnaud Bodart, en action avec le Standard dimanche face au FC Bruges.

Les Diables partagent provisoirement la tête du groupe F des qualifications avec les Autrichiens. Les deux équipes comptent 13 points, en 5 matches, et devancent largement la Suède (6 points). Après les deux rencontres d'octobre, il ne restera qu'un match de qualification pour la Belgique, face à l'Azerbaïdjan à domicile le 19 novembre.