Diables Rouges : 24 joueurs à l'entrainement, un absent et un invité surprise

24 heures après le premier entrainement ouvert aux médias, les Diables Rouges se sont présentés ce mercredi matin sur la pelouse de leur camp de base de Tubize pour une deuxième séance d'entrainement.

19 joueurs présents mardi... et 24 aujourd'hui. Les cinq absents d'hier ont effectué leur retour : Jan Vertonghen, Yannick Carrasco, Zeno Debast, Loïs Openda et Arthur Theate. Pas de trace par contre d'Orel Mangala. Il s'est entrainé individuellement à l'intérieur. Aster Vranckx, repris initialement avec les Diablotins, a intégré le groupe. Provisoirement pour le moment. On se rappellera que le médian belge était du voyage lors du dernier match en Estonie : il avait d'ailleurs été titulaire et s'en était très bien tiré.

Samedi, l'équipe nationale belge affrontera l'Azerbaïdjan à Bakou (à 15H00 heure belge, 17H00 heure locale). Trois jours plus tard, soit mardi soir, les Diables seront opposés à l'Estonie au Stade Roi Baudouin. Deux nouvelles rencontres qualificatives en vue de l'Euro 2024 qui se disputera en Allemagne.