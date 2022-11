Diables Rouges : 1986, un retour massif sur la grand-place de Bruxelles

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1986 dans l’émission MexiGoal. Au retour des Diables Rouges après leur excellente prestation à la coupe du monde en accédant au 1/2 finale.

C’est l’euphorie sur la plus belle grand-place du monde noire de monde. Ils sont venus en nombre pour accueillir les héros du ballon rond. La jeune génération s’en souviendra peut-être, une époque où la rédaction des sports avait illustré le sujet de manière originale avec des titres phares pour donner vie aux images comme si l’on était emporté par la foule à Mexico.

Regardez plutôt !

Et pour tout savoir sur la Coupe du monde 2022 : directs, vidéos, calendrier et résultats des 64 matches du mondial au Qatar