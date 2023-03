Diables Rouges : 17 joueurs présents à l'entrainement, les 7 autres sont restés en salle

Les Diables Rouges se sont retrouvés lundi après la toute première sélection de Domenico Tedesco, nouveau sélectionneur de notre équipe nationale masculine de football.

La première séance d'entrainement ouverte aux médias, durant quinze minutes, se tenait ce mardi matin. Elle a débuté avec un gros quart d'heure de retard. On a pu pointer la présence de 17 joueurs de notre formation belge : Courtois, Casteels, Sels, Kaminski, Bornauw, Carrasco, Castagne, De Ketelaere, Faes, Lavia, Lukebakio, Mangala, Onana, Meunier, Openda, Praet et Saelemaekers. Le directeur technique Franky Vercauteren et le CEO Peter Bossaert étaient également présents.