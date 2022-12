Diables : on vire les vieux, on lance les jeunes, et on entame les qualifications pour l’Euro 2024 la fleur au fusil ?

Philippe Albert : "De ce que j’ai vu au Qatar, Mertens a montré ses limites actuelles. Mais Vertonghen et Alderweireld n’ont pas été les moins bons. Un garçon comme Axel, s’il garde son niveau à l’Atlético, un club du top européen, je ne vois pas pourquoi on se passerait de son apport ? Idem Meunier s’il revient à 100% à Dortmund. Je le répète, les jeunes n’ont pas encore la qualité nécessaire, à part les trois que j’ai cités. Et c’est en club qu’ils peuvent et doivent l’acquérir, pas lors des quelques matchs de l’équipe nationale".

Fred Waseige ne partage pas tout à fait cet avis : "Oui, je pense que l’évolution technique et tactique d’un joueur se fait en club, mais savoir que quand tu viens en sélection tu es un titulaire potentiel, ça change tout, tu ressens de la fierté, ça te fait grandir, prendre plus de responsabilités. C’est peut-être pour cela que Alessandro Trossard est meilleur à Brighton qu’avec les Diables ? Et puis les automatismes s’acquièrent aussi en match. Mais ce qui sera capital, notamment pour l’ambiance dans le groupe, c’est que le sélectionneur dialogue et soit clair avec chacun des cadres historiques. Il pourrait même en reprendre certains et les laisser sur le banc s’ils comprennent l’objectif et sont d’accord avec leur mission.

La chose la plus importante, comme Philippe le répète souvent, et Alex Teklak aussi, c'est de ne pas oublier l'immense et magnifique héritage que cette fantastique génération nous laisse. Respect, et merci les gars! ".