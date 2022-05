Diabète de grossesse : des risques multiples mais pas de panique.

Les chercheurs ont ainsi pu confirmer l'existence de nombreux risques et, nouveauté importante, mieux montrer qu'ils sont bien liés au diabète lui-même et non, par exemple, à la simple présence d'un surpoids.

Parmi les risques confirmés figurent non seulement le recours à une césarienne et une naissance prématurée mais aussi une pré-éclampsie, trouble se manifestant par de l'hypertension et pouvant évoluer vers des convulsions dangereuses ou un poids anormalement élevé chez le nouveau né. Chez certaines femmes, un traitement par insuline est requis. L'étude évoque des risques particuliers pour ces dernières, dont celui de difficultés respiratoires chez le bébé à sa naissance.

Toutefois, ce travail est aussi rassurant quant à un risque particulièrement grave et, lui, encore mal évalué : le décès de l'enfant à la naissance. Il n'y a "pas de différence manifeste" en la matière chez les femmes atteintes de diabète gestationnel, de même que pour le risque de fausse couche, notent les auteurs.