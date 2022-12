"Devotion", un film de guerre bien loin de la pâle copie de "Top Gun" d'après Hugues Dayez

Après Top Gun Mavericks, voici que sort Devotion, un nouveau film de guerre sur l'aviation, avec Glen Powell, qui occupait déjà un second rôle dans le film de Tom Cruise. On s'attend à une pâle copie de l'univers Top Gun, mais en réalité, "on découvre un film beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît" assure Hugues Dayez. Le film est inspiré de faits réels de 1950, en pleine guerre de Corée, un conflit "très peu exploité au cinéma".

Les deux personnages principaux sont des pilotes de chasse devenus coéquipiers : l'un est blanc, l'autre est noir. Ce dernier sert un peu d'alibi sur l'ouverture ethnique de l'armée US.

Le film explore les missions de ces pilotes au début de la guerre de Corée et démontre : "à quel point les atterrissages des avions sur un porte-avions sont déjà un danger en soi". On observe déjà les entraînements pour ne pas rater cette piste minuscule. "Les scènes aériennes, ce n'est pas de la virtuosité gratuite, il y a une espèce de réalisme qui rend les choses intéressantes". En outre, il y a "plein d'aspérités dans un film qui au départ, apparaissait comme lisse", à l'image Des femmes de l'ombre qui dévoilait l'importance des Afro-américaines dans l'histoire de la NASA.