C’est l’histoire de Joey Drayton, une jeune femme amoureuse qui décide de présenter son fiancé à ses parents. Brillant médecin et sous-directeur de l’Organisation mondiale de la Santé, l’homme qu’elle aime a tout du gendre idéal, et pourtant, quelque chose coince : l’élu de son cœur est noir, ce que les Drayton n’avaient pas vu venir. Et bien que le couple se soit toujours prononcé contre le racisme, l’un et l’autre sont très surpris de cette situation…

Il faut dire que le film paraît en 1967 et qu’à cette époque, les mariages mixtes sont très rares, et surtout très mal vus. Comme le fait remarquer le père de Joey à sa fille, ils sont même interdits dans pas moins de 16 États des États-Unis ! D’ailleurs, Stanley Kramer est l’un des premiers à évoquer le sujet au cinéma, suscitant au passage moults réactions.