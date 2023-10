Devine où je suis ? Un jeu géographique en ligne se fraie un chemin dans l’esport

Sur l’écran s’affiche l’image d’une route ensoleillée, bordée d’arbres et de buissons. Des petits chemins de terre rouge la jouxtent, dans un paysage aux allures tropicales. "Nous sommes en Indonésie, car il y a des autocollants sur les poteaux", montre à l’AFP Trevor Rainbolt. En cinq secondes, il clique sur la carte, et choisit ce qui semble être un point au hasard en Indonésie. C’est gagné : le joueur tombe à seulement 88 kilomètres du lieu qu’il était censé trouver.

Rainbolt, débit accéléré et aura de geek, s’est fait une renommée dans la communauté des adeptes du jeu Geoguessr car il est capable de deviner, en l’espace d’un dixième de seconde, où a été prise une image sur Google Maps – plus rapide qu’un clignement de l’œil. Pour l’œil néophyte, difficile de voir ne serait-ce que l’image affichée dans ce laps de temps. "Cela requiert beaucoup de travail", reconnaît-il. "Pendant la pandémie, je jouais autour de 18 heures par jour."

Créé par un trio de Suédois, Anton Wallen, Daniel Antell et Erland Ranvinge, Geoguessr a vu le jour le 10 mai 2013 lorsqu’il a été publié sur une plateforme prisée de développeurs. Le principe est simple : le joueur est parachuté à un endroit du globe sur Google Maps, en mode street view et doit deviner où il se trouve. Il place ensuite son curseur sur la carte du monde. Plus le joueur est proche de l’endroit réel, plus il marque des points. "Mon pote Anton s’amusait avec les interfaces de programmation (API) rendues publiques par Google et a créé un petit jeu qu’il a mis sur Reddit", la plateforme de discussions, explique à l’AFP Daniel Antell. "C’est devenu viral."