Devenue virale, cette photo montre les méfaits du soleil sur près de 40 ans

Chaque année à l'approche de l'été, les messages de prévention se succèdent pour sensibiliser le public aux risques solaires, ponctués par une série de conseils pour s'en prémunir. Et pour cause, plus de 80% des cancers de la peau seraient liés à des expositions excessives au soleil. Au-delà de la période estivale, qui nécessite une attention particulière, il convient de rester vigilant tout au long de l'année. C'est d'autant plus vrai si vous travaillez en extérieur, avez des enfants susceptibles de multiplier les activités en extérieur ou si vous avez un phototype bas qui correspond à une peau très blanche, des cheveux blonds ou roux et des yeux clairs.

C'est ce que vient de montrer un cliché publié sur les réseaux sociaux par un dermatologue de l'Etat de New York, le Dr Avi Bitterman. On peut y voir le visage et le cou d'une femme âgée de 92 ans A priori, pas de quoi créer l'événement sur le réseau social. Initialement issue du Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, qui la prend en exemple pour illustrer un rapport intitulé "Recherche sur le vieillissement : repenser la prévention primaire du cancer de la peau", la photo dépeint en réalité les dégâts du soleil sur quatre décennies.