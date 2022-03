"Devenir végane a été plus simple que je l'imaginais"

Végétarienne de longue date, Cécile a elle aussi profité du Veganuary pour se lancer dans l'aventure : "Quand j'étais adolescente, j'avais déjà tenté de devenir végane. Mais je disposais à l'époque de peu d'informations et j'avais perdu beaucoup de poids car je ne savais pas exactement comment m'y prendre pour combler les carences. Aujourd'hui, c'est plus facile car on est beaucoup mieux informés sur le sujet", nous raconte celle qui est depuis devenue cuisinière professionnelle.

Innover, remplacer, varier... Les premiers défis à relever pour les personnes qui se lancent dans un régime végétalien gravitent autour des fourneaux.

Challenge relevé haut la main par Lucie : "À la maison, on a appris à cuisiner différemment : omelette à la farine de pois chiches, gâteau sans œufs... J'ai été agréablement surprise, cela m'a vraiment donné envie d'aller plus loin dans l'expérimentation culinaire. De manière globale, mes enfants veulent manger des produits végans, surtout si cela signifie que l'on cuisine ensemble".

Même son de cloche pour Cécile : "Je me suis beaucoup inspirée des recettes suggérées par L214, très variées et savoureuses. Je trouve ces recettes très simples et je suis convaincue qu'elles sont à la portée de tout le monde", assure-t-elle.