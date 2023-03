Devenir "papa poule" aujourd'hui : la reconnaissance sociale n'est pas encore totalement intégrée

Les papas sont ou deviennent des partenaires de plus en plus actifs dans l’éducation des enfants. Même si le modèle traditionnel d’un papa très institutionnalisé existe encore, c’est la relation à l’enfant qui est au centre des préoccupations. Sylvie Anzalone, porte-parole de l’ONE, Bruno Humbeeck psychopédagogue à l’UMons et Lola Galer, chargée d’études en matière de conciliation entre travail et vie de famille pour la Ligue des familles sont les invités de Tendances Première.

Avant, un seul modèle de parentalité et donc de père prédominait. Aujourd’hui, les paternités sont multiples. Dans le cadre de ONE Academy, une étude a recueilli des témoignages qui font émerger quatre figures de papa :

Les papas assistants

Les papas prépondérants

Les papas égalitaires

Les papas incertains

Quatre figures de père qui montrent des chemins intéressants à explorer. Certains papas sont devenus papas poule mais est-ce un modèle qui est partagé dans toutes les familles aujourd’hui ?

"Le papa poule joue un rôle affectif qui est en même temps valorisé et aussi interrogé dans sa capacité à exercer l’autorité. N’est-il pas un papa du 'laisser-faire', manquant de contenant et n’exerçant plus le rôle structurant qu’il prenait auparavant ? La paternité est en reconstruction complète" explique Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l’UMons, qui poursuit : "Le papa poule fait opposition au papa coq où la virilité n’est plus un héritage à transmettre. La tendresse, la douceur : tout un pan de la vie affective s’est ouvert aux papas. La séparation des rôles s’est effacée". Certains pères souhaitent par exemple privilégier le dialogue à l'autorité dont faisait preuve leur propre père dans leur éducation.