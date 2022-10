Devenir logopède, c'est voler au secours de nos démocraties

Orthophoniste en France, logopède en Belgique, et même logopédiste en Suisse, ces différentes appellations nous en apprennent plus qu’on ne le croit. Car avec ortho phonè tendant au redressement des sons, et de l’autre logos paeidia prônant l’éducation de la parole, c’est deux pans d’un même métier, l’approche mécanique et l’approche communicationnelle qui s’articulent avec pour cœur, cette langue, ces sons, ces codes indispensables à l’être humain et au bon fonctionnement des sociétés humaines.



Comme on sait que près de 10% de la population mondiale souffrirait de dyslexie, et que 8% seraient atteintes de troubles d’apprentissage. Comme on cerne de mieux en mieux leurs causes génétiques, culturelles, et familiales, Il est, bonne nouvelle, désormais possible d’amener des individus en mal ou en perte de langage, dans le sillage de la communication, grâce à ce métier vraiment pas comme les autres.