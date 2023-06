Devenir le meilleur arboriste-élagueur de Belgique

Ils sont venus de toute la Belgique pour s’affronter dans la cime des arbres du parc communal de Brugelette. Certains sont venus en famille et ont même leur fan-club. C’est dans une ambiance conviviale que 62 élagueurs professionnels sont venus s’affronter.

La première journée, ils vont se départager autour de 5 épreuves qui simulent une journée de travail type. Gaëtan Dufour, le président de la Belgium Arborist association, nous présente ces épreuves. Il y a celle du lancer de petit sac. Elle consiste à lancer des sacs de 250 grammes remplis de billes de plomb à différentes hauteurs pour y installer son matériel. " Ils doivent viser une fourche, un embranchement et les plus forts sont capables d’atteindre des hauteurs de 30 mètres ". Dans le hêtre, les concurrents doivent sauver un mannequin. Cette épreuve simule un accident du travail et " ils sont jugés sur la rapidité d’exécution mais également sur la technique utilisée pour descendre la victime en toute sécurité ". Ensuite il y a 2 épreuves de rapidité dans lesquelles il faut se hisser à 2 mètres, soit seulement avec une corde, soit en utilisant les branches de l’arbre. Et enfin, celle du déplacement qui consiste à faire sonner des cloches réparties sur différents points d’un platane Majestueux.