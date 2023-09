Devenir infirmier fait-il encore rêver ?

La pandémie est passée par là et la crise du Covid a révélé au grand jour les difficultés auxquelles sont soumis les infirmiers au quotidien. Le manque de personnel, de moyens, le travail physique, le manque de reconnaissance professionnel et financier ont rendu le métier moins attractif. Car même si les effectifs de premières années sont stables par rapport à l’année dernière, les élèves sont 25% de moins qu’en 2019.

Sylvie Duroisin, directrice des domaines santé de la Haute Ecole de Louvain en Hainaut, fait également un autre constat: les étudiants sont de plus en plus nombreux à abandonner pendant leur cursus. "On a toujours connu des abandons en première année, où les étudiants se rendent compte qu’ils ont fait un mauvais choix. Mais aujourd’hui, on voit apparaître des abandons en 2ème voire en 3ème année, ce qui va bien évidemment avoir un impact sur le nombre de diplômés."

Ces élèves qui abandonnent le font après avoir fait face aux réalités du terrain. Dans le cadre de leur formation, ils doivent réaliser 2300 heures de stage auprès des patients, arriver dans un service où les équipes sont sous pression parce qu’il y a un manque d’effectifs qui ne permet pas un accueil optimal des stagiaires.

Un phénomène confirmé par Jérôme Delestrée, infirmier en chef au service de cardiologie de l’hôpital de Jolimont, service dans lequel cinq infirmières ont démissionné depuis le mois de janvier. "A partir du moment où on est en difficulté dans les unités de soin, inévitablement quand les étudiants arrivent en stage, il faut être honnête, la réalité de terrain est là, on a tendance à les considérer comme de la main-d’œuvre et donc l’encadrement forcément n’est pas optimal."