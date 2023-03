Devenir famille d’accueil : "Ces enfants ne demandent que ça et c’est ce qu’il faut leur offrir"

Les services d’accueil cherchent des adultes qui ont des projets très diversifiés, pour aider des enfants de 0 à 17 ans, rappelle Xavier Verstappen.

"On pense que les gens ne savent pas qu’on cherche aussi des familles d’accueil pour des enfants de 12 ou 14 ans, voire plus. Si on a 50 ans, qu’on a une chambre de libre et qu’on a envie d’aider un enfant qui a 13, 14 ans pour arriver à ce qu’il termine sa scolarité, non pas en institution, mais dans un cadre familial, et le soutenir après ses 18 ans, toujours dans ce cadre familial, c’est aussi un très beau projet à construire."