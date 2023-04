Devenir esthéticien : un parcours très long et très difficile

Christine Boulanger, directrice d’un centre esthétique à Eghezée, est formatrice esthétique à L’IFAPME de Namur depuis 23 ans. Elle constate qu'" Il n’y a pas beaucoup de garçons qui s’inscrivent, seulement cinq depuis dix ans. " Mais s’étonne que " quand il y en a, il y a moins de clans entre les filles et les classes sont même plus faciles à gérer." Concernant le côté intimité, " au début, certaines personnes sont réticentes, surtout les modèles. Mais au fur et à mesure de l’année, on a des paravents et chacun respecte l’intimité de chacun." Ici, les cours s’étalent sur trois ans et coûtent 250 euros par an.

Le plus difficile a été de trouver un patron, un lieu de stage.

Renaud Fievez suit son cours depuis deux ans et a été accueilli à bras ouverts. Il se souvient : " Je n’ai eu aucuns soucis ici, toutes les filles m’ont accepté rapidement. Le plus difficile a été de trouver un patron, un lieu de stage. J’ai cherché des mois et des mois… "

A l’heure actuelle, il est satisfait : " Mais là, je suis dans un salon à Perwez et cela se passe très bien. Même pour des soins plus intimes comme l’épilation du bikini ou des massages. Aucun soucis ! Si certaines clientes sont réticentes, ce sont mes collègues qui s’en chargent. "

Fanny Lefrançois est dans la même classe que Renaud et estime qu’il n’y a jamais eu de problème d’intégration : " C’est un plus d’avoir un garçon en classe. Il a une autre façon de percevoir les choses. On apprend beaucoup de lui et en plus, il est hyperperformant ! "