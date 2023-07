Devenir entrepreneuse de pompes funèbres : "Une quête de sens et une envie de prodiguer un genre de soin"

"On travaille vraiment avec l’humain et on travaille dans un moment hyper compliqué dans la vie de quelqu’un, c’est-à-dire un moment où on perd un proche. Et donc, c’est un gouffre qui se creuse et on est là pour aider les gens, pour les aider à commencer ce deuil. Et tout peut basculer si c’est mal fait. Et donc c’est hyper important d’ajouter de l’humanité, de la douceur, et un peu de légèreté aussi".

Après plusieurs formations, notamment en France, et après avoir travaillé dans le secteur, Cléo Duponcheel décide de créer sa propre entreprise, parce qu’elle voyait qu’il manquait quelque chose à cette pratique, essentiellement de la créativité.

"Il y a beaucoup d’entreprises qui sont très coincées dans la tradition. Après, la tradition a quelque chose de rassurant pour beaucoup de gens. Mais je remarquais qu’il y avait un besoin chez les gens, et chez moi-même aussi, de se dire : pourquoi ça doit toujours être moche et sinistre ? Et j’ai voulu tenter un truc".