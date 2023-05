Devenir écrivain : est-il si illusoire de pouvoir faire de cette passion un métier ?

A cœur des désirs et des fantasmes des amatrices et amateurs de lecture, le métier d'écrivain se développe dans des domaines plus vastes qu’on ne le croit. Un métier qu’on explore en compagnie d’Olivier Marchal, sociologue et directeur de la Cité des Métiers de Charleroi

Si l’on entend souvent dire que les jeunes ne lisent plus, s’il est vrai que des questions se posent sur l’âge moyen d’acquisition d’un niveau de lecteur acceptable, il est également vrai que les Belges continuent d’acheter des livres, avec un secteur paradoxalement en hausse dans les livres jeunesses et les bandes dessinées. Un secteur en croissance. Générant tout de même 270 millions d’euros de chiffre d’affaires. Et dans le monde : 30 milliards aux États-Unis, ou encore 11 milliards pour l’Allemagne ou le Japon.

Un secteur qui se réinvente sans cesse, sur papier évidemment, sur scène aussi, ou sur écran qui lui offre secondes ou même nouvelles vies. Un secteur qui ne serait évidemment rien sans la fonction d’écrivaine ou d’écrivain.