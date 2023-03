Devenir agent secret : ces métiers et compétences recherchés par la Sûreté de l’État

C’est parfaitement possible. Pour y prétendre, il faut avoir un diplôme universitaire ou technique, selon les profils recherchés. De sacrées compétences comportementales et un mental d’acier. Il faut aussi être capable de discrétion, d’inventivité et ne pas avoir froid aux yeux. Ensuite ? Se mettre à l’écoute. Car les services de renseignements recrutent parfois d’une drôle de manière. On a récemment découvert que la Russie tentait de recruter des espions français sur le site de vente Leboncoin.fr, et que la Chine aurait approché plusieurs milliers de cadres français de haut niveau via LinkedIn.

Preuve en est de nouveau, qu’il y a du boulot pour nous protéger des menaces extérieures et que pour s’engager auprès de la Sûreté de l’Etat, rien de plus simple. Consulter les offres du Selor et foncer à la moindre occasion.

Ensuite, comme il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus (100 sur 4000 lors de la dernière campagne de sélection), nous vous souhaitons bonne chance et vous disons déjà un grand merci, d’être prêts et prêtes à mettre votre énergie pour protéger notre petit et beau pays.