Devenez secrétaire de Juliette Capulet en répondant à des lettres d’amour

La ville de Vérone en Italie reçoit chaque année des milliers de lettres adressées à Juliette, la célèbre héroïne de Shakespeare. Sachez que ces missives amoureuses sont toutes traitées, peu importe la langue dans laquelle elles ont été écrites, grâce au Club de Juliette. Cette équipe de bénévoles répond aux amoureux en quête de réponse sur leur vie sentimentale. Et tout un chacun peut devenir bénévole de ce club, comme le montrent certains tiktokeurs qui partagent en ligne leur expérience.

"Roméo et Juliette" est la tragédie romantique intemporelle qui fascine les amoureux du monde entier. En écrivant l’histoire impossible entre une Capulet et un Montaigu, Shakespeare a fait de Vérone la ville de l’amour. Si la maison de Juliette et son fameux balcon est un incontournable des visites touristiques, les réseaux sociaux ont refait découvrir le Club de Juliette.

Composé d’une équipe de bénévoles chargés de répondre aux lettres d’amour envoyées à Vérone ou déposées par des touristes en visite dans la ville italienne, ce club a été créé en 1972 par des artistes passionnés par la tragédie. Selon le site de l’association, l’histoire remonterait aux années 1930 lorsqu’un certain Ettore Solimani, chargé d’entretenir la tombe de Juliette, aurait pris l’initiative de répondre aux lettres laissées par des gens sur la tombe en signant "Le secrétaire de Juliette".

Ce club, qui célèbre ses 50 ans cette année, connaît actuellement un regain de popularité grâce à TikTok. Des utilisateurs de la plateforme ont partagé leur expérience en tant que bénévoles. L’engouement est tel qu’accorder une demi-journée ou une journée de son temps lors d’un passage à Vérone pour répondre aux amoureux est quasiment devenu une attraction touristique.