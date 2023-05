Devenez "River Steward" à Hamoir durant la période estivale

L’asbl "Contrat de Rivière Ourthe" est à la recherche de jeunes étudiants, durant l’été, pour devenir "River Stewards".

"C’est la sixième année que nous engageons des étudiants pour ce job de vacances, précise Pierre Pirotte (chargé de projet). Le but est d’informer et aussi d’accueillir les personnes installées au bord de l’eau. Sans oublier le développement rural et la qualité du tourisme dans la région".

Les étudiants travaillent en binôme. Ils se déplacent à pied, en trottinette électrique ou encore en voiture. Le permis de conduire est un plus et se débrouiller en néerlandais aussi un atout supplémentaire.

Il faut être disponible entre le 11 juillet et le 19 août.