Devenez le roi de la tchatche avec le concours Réciproque !

Réciproque, c’est aussi et surtout de l’accompagnement

Ce concours offre l'opportunité aux jeunes de prendre la parole et cela se fait de plus en plus grâce aux réseaux sociaux. Mais pour que toutes et tous saisissent l'opportunité de faire entendre leur voix, il faut parfois les rassurer… et la mission de Réciproque se niche juste là : leur transmettre des outils de prise de parole, les valoriser dans leurs styles, les encourager dans leurs combats. C’est pour ces raisons qu'après chaque tour, les candidats recevront un retour personnalisé des membres du jury qui seront des experts en prise de parole.

Le concours se déroule ainsi en deux phases : les phases éliminatoires à huis clos à la Maison de la Francité et les phases finales face à un public et diffusées en direct sur les réseaux sociaux.

Vous n’avez pas peur de parler en public et avez des choses à dire ? Le plus grand concours de prise de parole citoyenne bruxellois n’attend plus que vous !

ULB Engagée, la Maison de la Francité et les Ambassadeurs d’Expression Citoyenne sont à l’initiative du lancement en 2019 du concept Eloquentia (devenu Réciproque) dans la région bruxelloise.

INFOS PRATIQUES:

Inscriptions jusqu'au 1er février

Quart de finale : 15 mars

Demi-Finale : 22 mars

Finale : 29 mars

https://www.reciproque.be/