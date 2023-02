Devenez "guide composteur" : une formation gratuite proposée à Tournai !

Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler et Rendre à la terre : les "5R" de la démarche préventive du "zéro déchet" sont autant d’actions qui permettent de réduire fortement sa production de déchets et donc son impact environnemental.

Le compostage à domicile, en "rendant à la terre" les déchets organiques est la pratique la plus facile et rapide à mettre en place, tout en ayant le plus grand impact sur la réduction du volume du sac-poubelle.

En effet :

composter ses déchets de cuisine permet d’alléger de 30 à 40% le volume des poubelles ménagères et donc moins d’achats de sacs payants !

composter ses déchets organiques de cuisine mais également ses déchets verts de jardin, évite les trajets au recyparc.

l’amendement de qualité récolté après compostage nourrit les sols et les diverses plantations en bacs.

Le compostage est un procédé naturel qui transforme la matière organique en un produit stable et sain, riche en humus appelé compost. Le compost est un excellent amendement qui améliore la qualité des sols ainsi que la croissance des végétaux.

Le cycle vertueux est ainsi perpétué puisque vous rendez les matières naturelles à la terre, pour ensuite faire pousser vos plantations : fruits, légumes, fleurs, arbustes…