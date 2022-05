Devenez bénévoles au Festival Musiq3 et vivez le plus rock des festivals classiques de l’intérieur

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour notre Festival Musiq3 annuel ! Vous avez envie de profiter de la bonne ambiance d’un festival riche et dynamique ? Vous aimez bien la musique classique ? N’hésitez pas à rejoindre notre équipe.

Cette année c’est autour de la folie que s’articulent les concerts de notre cher festival qui aura lieu à Flagey du 24 au 26 juin 2022.

Au programme, des concerts plus fous les uns que les autres, des acrobaties en tous genres pour les petits et pour les grands et bien plus encore.

Pour cela nous avons besoin de vous, de votre énergie et votre aide ! Accès aux concerts, bonne ambiance et super découvertes musicales assurées. A notez que vous ne devez pas nécessairement être disponibles les trois jours de Festival.

Pour toute info, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : cpio@rtbf.be

Merci de nous répondre d’ici le 20 mai au plus tard.

Bénévole ? De quoi il s’agit exactement ?



Accueil des artistes, backstage, gestion des répétitions, accueil du public, ticketing, placement dans les salles, contrôle des portes, chauffeurs d’artistes… Pour vous remercier de votre contribution le festival vous offre un T-Shirt, des sandwichs et boissons pour les trois jours et surtout l’accès aux concerts !