Développer le réseau de gaz pour décarboner l’économie liégeoise, le paradoxe de l’intercommunale Resa

Développer le réseau de distribution de gaz, c’est l’un des axes stratégiques de l’intercommunale liégeoise Resa. Elle fait le pari que l’électricité ne peut suffire à rencontrer les besoins des usines et des ménages. Mais évidemment, il faut s’adapter : à l’heure où les bouleversements climatiques s’accélèrent et où le conflit russo-ukranien perdure, le gaz naturel, longtemps paré des vertus paré des vertus d’une énergie verte et pas chère, est redevenu un combustible fossile au coût difficilement maîtrisable.

S’adapter ? Une question de langage d’abord : ne dites plus "gaz naturel", dites "molécule". C’est qu’il va falloir investir pour injecter du méthane dans les tuyauteries. Du méthane issu de la fermentation de déchets organiques ou de sous-produits de l’agriculture, ça ne pose pas de difficultés techniques : les formules chimiques sont identiques. C’est plus compliqué pour du méthane de synthèse, mais le potentiel est prometteur : il s’agit de récupérer le dioxyde de carbone des fumées d’usines, des producteurs de chaux ou de ciment, additionné d’hydrogène. Ce n’est pas pour tout de suite, mais presque pour demain ou après-demain. Dans cet épisode de Liège en Prime, le directeur général adjoint de Resa, Luc Warichet trace les pistes d’une décarbonation heureuse, de Hannut à Saint-Vith…