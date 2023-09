Développement durable : sur les chantiers, quand une association permet de la "construction participative"

Le secteur de la construction se met au participatif. L’association Bat’Acc (pour "Bâtisseurs – Accueillants"), propose d’un côté aux propriétaires l’aide et les mains de volontaires pour rénover leur habitation. De l’autre côté, ces bénévoles engrangent expérience et savoirs.

L’association intervient à la demande des propriétaires. Ceux-ci payent 20 euros par jour l’asbl et le salaire d’un référent technique. C’est ce dernier qui se charge de l’encadrement des travaux. " On va délivrer de l’information théorique, technique. Mais avec de la pratique dans un cadre 'réel' " explique Nicolas Cloos. Et celui-ci d’expliquer concrètement : " Si on devait placer une poutre et un plancher comme on le fait là (derrière lui, ndlr) dans un atelier de formation, on ne trouverait dans le chemin ni plomberie ni électricité, par exemple ".