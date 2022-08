Développement durable : Billie Eilish et sa mère recevront un prix pour leur implication

Billie Eilish et sa mère, Maggie Baird, seront récompensées lors du gala de l’EMA (Environmental Media Association) pour leurs efforts en matière de développement durable.

Billie Eilish et sa mère, Maggie Baird, ont créé "Overheated" qui propose des activités axées sur le climat, notamment des échanges de vêtements, des projections de documentaires et des discussions sur le véganisme afin de communiquer sur la durabilité et à encourager les fans à participer.

D’après le Hollywood Repoter, le 8 octobre, elles recevront un prix pour leurs efforts en matière de développement durable lors du gala de l’EMA (Environmental Media Association). L’organisation leur décerne le prix EMA "Missions in Music" "pour leur travail en tant que modèles de comportements durables", notamment lors de la tournée actuelle de la chanteuse, pour laquelle elle s’est associée à REVERB, une organisation qui s’allie avec des musiciens, des festivals et des salles pour rendre leurs concerts plus verts.

"Je suis tellement fière que Billie utilise sa voix pour inspirer un public plus jeune et plaider en faveur du changement. C’est un rêve devenu réalité que Billie et moi partageons la même passion pour lutter contre la crise climatique. Nous sommes plus fortes ensemble et je sais qu’elle continuera à avoir un impact énorme sur cette terre pour la prochaine génération.", a commenté Maggie.